Врач Горячев рассказал о коварстве массового отравления чачей в Сочи

Причиной массового отравления чачей в Сочи стало наличие в ней метанола, заявил телеканалу «Краснодар» врач Александр Горячев.

По его словам, речь идет о техническом спирте, он смертельно опасен даже в малых дозах. Как уточнил медик, коварство метанола в том, что он почти не отличается по запаху и вкусу от этанола.

«В организме метанол превращается в формальдегид и муравьиную кислоту — вещества, поражающие нервную систему, органы зрения и дыхания», ― отметил Горячев.

Врач призвал покупать алкоголь только в лицензированных точках и следить, чтобы на бутылке была акцизная марка.

В случае отравление специалист посоветовал сразу же вызвать скорую, промыть желудок, принять сорбенты и пить много воды.

