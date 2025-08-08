Врач Горячев рассказал о коварстве массового отравления чачей в Сочи

Причиной массового отравления чачей в Сочи стало наличие в ней метанола, заявил телеканалу «Краснодар» врач Александр Горячев.
По его словам, речь идет о техническом спирте, он смертельно опасен даже в малых дозах. Как уточнил медик, коварство метанола в том, что он почти не отличается по запаху и вкусу от этанола.
Врач призвал покупать алкоголь только в лицензированных точках и следить, чтобы на бутылке была акцизная марка.
В случае отравление специалист посоветовал сразу же вызвать скорую, промыть желудок, принять сорбенты и пить много воды.
Материалы по теме: