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Врач-дерматовенеролог Татьяна Комарова рассказала, чем могут навредить шапки

7info7
Image by Kireyonok_Yuliya on Freepik
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Важный зимний аксессуар, без которого сложно обойтись зимой, — шапка. В холодное время года шапки предостерегают от возникновению отита, неврита тройничного и лицевого нерва, ангины и гайморита.

Мало кто догадывается, но неправильное ношение шапок может привести к проблемам со здоровьем. О них в интервью 7info рассказала заведующая 1-м поликлиническим отделением Рязанского кожвендиспансера Татьяна Комарова.

Медик объясняет: опасность может представлять тугая шапка. Слишком тугой головной убор препятствует нормальному кровотоку в коже головы. Это может привести к выпадению волос. Нужно выбирать нетугую шапку из натурального материала.

— В помещении или транспорте её лучше снимать, чтобы не допустить перегревания — повышенная потливость приведёт к проблемам с кожей головы, перхоти, — советует Комарова.

Также врач предупреждает: шапку нужно часто стирать, чтобы пресечь распространение грибковых и гнойничковых инфекций.

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