Врач-дерматолог рассказала, в какой цвет красить волосы вреднее всего

Анна Карпова, врач-дерматолог, косметолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры эстетической медицины факультета непрерывного медицинского образования Медицинского института РУДН рассказала порталу «Доктор Питер» о влиянии красок для волос на кожу головы.

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По её словам, обычно применяют три вида средств. Начинают с полуперманентных и временных красителей, затем используют более стойкие краски и пигменты, чаще синтетические.

Красители растительного происхождения — хна, басма, ромашка — не только окрашивают волосы, но и благоприятно влияют на кожу головы. Смесь басмы с хной благоприятно действует на кожу, корни волос, стимулирует рост.

Временные средства — туши, красящие шампуни, ополаскиватели, окрашивающие пены, гели — не содержат перекиси водорода, воздействуют на поверхность волоса. Они считаются более щадящими, подходят для людей с чувствительной кожей, хроническими дерматозами. С их помощью можно придать яркость и насыщенность естественному тону, немного его изменить.

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Правда, этими средствами не получится закрасить седину, осветлить волосы.

Средства перманентного (долговременного) окрашивания содержат окислители — аммиак, перекись водорода, ПАВ, кондиционирующие добавки, силиконы. Такие краски позволяют получить практически любой оттенок, но повреждают структуру волос. Со временем они истончаются, становятся сухими, ломкими.