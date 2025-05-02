Врач Ахметова назвала продукты, увеличивающие риск появления прыщей

Кондитерские изделия и другие продукты с высоким гликемическим индексом, а также молоко могут усиливать развитие акне, рассказала «Газете.Ru» врач-косметолог и дерматовенеролог центра «Медфрендс» Амина Ахметова.

Правильное питание благоприятно влияет на состояние кожи. Научные исследования подтверждают связь между диетой и снижением воспалений у отдельных групп населения.

«Продукты с высоким гликемическим индексом — такие как сладости, газированные напитки, мороженое и шоколад — вызывают рост уровня глюкозы, что стимулирует выработку инсулина. Это, в свою очередь, усиливает выработку кожного сала. Цельное молоко способствует образованию инсулиноподобного фактора роста, который также влияет на сальность кожи. Кроме того, считается, что гормоны, содержащиеся в молоке, могут оказывать комедогенное действие», — пояснила врач.

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Воспаления на коже также могут быть связаны с употреблением насыщенных жиров и трансжиров, содержащихся в маргарине, сладостях, фастфуде и чипсах.

«Рекомендуется включать в рацион продукты, богатые омега-3 жирными кислотами — это рыба, морепродукты, льняное масло и орехи. Также важно получать витамины A, D, B12 и микроэлементы, особенно цинк. В рационе должно быть больше овощей. Питание должно быть регулярным и сбалансированным», — добавила Ахметова.

Кроме того, желательно отказаться от курения и алкоголя. Эти привычки вредят не только коже, но и организму в целом, подавляя иммунную систему.

Важно помнить, что в развитии акне значительную роль играют генетические и гормональные факторы. Диета — лишь дополнение к основному лечению, помогающее усилить его эффект. При появлении высыпаний лучше обратиться к дерматологу.