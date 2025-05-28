Впервые в этом году: +30° на подходе. Как пережить?

Представьте: вы просыпаетесь, открываете окно, а там уже не просто тепло – там дышать нечем! Знакомо? Вот именно такую погоду обещают нам сегодня в центре страны. Ведь антициклон не отступает, и градусники неумолимо ползут вверх. Как подготовиться к первой по-настоящему летней жаре и не растаять? Рассказываю!

Что происходит?

На самом деле, всё довольно просто. Антициклон, который принес к нам аномальное тепло, всё ещё крепко держится за свои позиции. Да, вчера он немного отступил в сторону Казахстана, но это лишь временная передышка. Циклоны пытаются прорваться, и их натиск ощущается: усиливается ветер, особенно на юге страны – там порывы могут достигать 23 м/с! Представляете? Это как если бы кто-то включил гигантский фен на полную мощность!

Кроме того, потихоньку к нам движутся фронтальные облака. Но пока они несут лишь небольшие дожди, и то не везде. Большая часть европейской России пока будет наслаждаться (или мучиться?) солнцем и сухостью. Ливни и грозы обещают только на Юге, Северо-Западе и Севере. А самый настоящий потоп, похоже, надвигается на Кубань и Приазовье.

Вот, например, в Краснодаре уже утром небо затянет тучами, и целый день будут идти ливни с грозами. Да, интенсивность небольшая, но к полудню осадки резко усилятся. За день может выпасть до 17 мм осадков – это как недельная норма мая! Вот это да!

Где будет жарче всего?

Сегодня самый пик жары придется на Поволжье и среднюю полосу Европейской России. В середине дня там будет от +27° до +32°. Только вдумайтесь: +32°! Это уже полноценное лето. А вот на юге, благодаря дождям, будет немного полегче – около +20…+25°. Интересно, что такая же температура ожидается и на Русском Севере. Например, в Архангельске сегодня-завтра около +23°, а вот в пятницу там ожидается настоящий сюрприз – до +26°! Это на 12° выше нормы! Но потом там тоже начнутся дожди и похолодание, так что начало календарного лета будет с +14°, что, кстати, соответствует климатической норме.

Изображение: Freepik AI

А вот в Центральной России, и в Москве в том числе, жара продержится до конца рабочей недели. Сегодня в столице будет +28°, а завтра термометры впервые в этом сезоне могут показать +30°! Да, вы не ослышались, именно +30°! И только в выходные ливни с грозами наконец-то освежат воздух, и температура снизится до +22…+24°. Так что, если вы планировали прогулки на выходных, это будет намного комфортнее, чем в пятницу.

Как пережить жару: мои личные советы

Когда столбик термометра подбирается к +30°, нужно действовать! Я сам не раз сталкивался с такой погодой, и вот что я вынес из своего опыта:

Пейте, пейте, пейте! И нет, не кофе или сладкую газировку. Чистая вода, несладкие морсы, зеленый чай – вот ваши лучшие друзья. Я всегда держу при себе бутылку воды. Маленькие глотки каждые 15-20 минут – и вы почувствуете разницу. Организм не будет обезвоживаться, и вам станет намного легче.

И нет, не кофе или сладкую газировку. Чистая вода, несладкие морсы, зеленый чай – вот ваши лучшие друзья. Я всегда держу при себе бутылку воды. Маленькие глотки каждые 15-20 минут – и вы почувствуете разницу. Организм не будет обезвоживаться, и вам станет намного легче. Одевайтесь правильно. Забудьте про синтетику и обтягивающие вещи. Только натуральные ткани – хлопок, лен. Легкие, светлые, свободные вещи. Они позволят вашей коже дышать. И обязательно головной убор! Кепка, панама, шляпа – что угодно, лишь бы солнце не пекло прямо в голову.

Забудьте про синтетику и обтягивающие вещи. Только натуральные ткани – хлопок, лен. Легкие, светлые, свободные вещи. Они позволят вашей коже дышать. И обязательно головной убор! Кепка, панама, шляпа – что угодно, лишь бы солнце не пекло прямо в голову. Используйте спрей для лица. Это мой личный лайфхак. Обычная бутылочка с распылителем, наполненная холодной водой. Когда чувствуете, что перегреваетесь, просто распылите на лицо. Мгновенное облегчение! И это реально работает.

Это мой личный лайфхак. Обычная бутылочка с распылителем, наполненная холодной водой. Когда чувствуете, что перегреваетесь, просто распылите на лицо. Мгновенное облегчение! И это реально работает. Избегайте пика жары. С 12:00 до 16:00 – это самое опасное время. Если есть возможность, оставайтесь в помещении. Если нет – ищите тень, передвигайтесь медленно, делайте перерывы.

С 12:00 до 16:00 – это самое опасное время. Если есть возможность, оставайтесь в помещении. Если нет – ищите тень, передвигайтесь медленно, делайте перерывы. Прохладный душ. Перед сном или когда чувствуете, что совсем тяжело – прохладный, но не ледяной душ. Это поможет снизить температуру тела и почувствовать себя гораздо лучше.

Перед сном или когда чувствуете, что совсем тяжело – прохладный, но не ледяной душ. Это поможет снизить температуру тела и почувствовать себя гораздо лучше. Не ешьте тяжелую пищу. Жирное, жареное, острое – все это усиливает нагрузку на организм. Отдайте предпочтение легким салатам, фруктам, овощам. Я, например, в жару просто обожаю окрошку или холодный свекольник. Это и вкусно, и освежает.

Жирное, жареное, острое – все это усиливает нагрузку на организм. Отдайте предпочтение легким салатам, фруктам, овощам. Я, например, в жару просто обожаю окрошку или холодный свекольник. Это и вкусно, и освежает. Мокрые полотенца. Если вы дома, намочите небольшое полотенце холодной водой и положите на шею или запястья. Это отличный способ быстро охладиться.

Первая серьезная жара уже на пороге, и к ней нужно отнестись ответственно. Подготовьтесь заранее, следуйте простым советам, и тогда даже +30° не станут для вас проблемой. Запомните: ваше здоровье в ваших руках! Берегите себя и наслаждайтесь приближающимся летом!