Суббота, 9 августа, 2025
17.5 C
Рязань
Интересное

Впереди грандиозные перемены: астролог Драган о параде планет 10 августа

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Предстоящий парад планет 10 августа является предвестником серьёзных перемен, которые начнутся в ближайшее время. Об этом изданию «Абзац» заявила астролог Светлана Драган. Она считает, что предстоящее событие будет особенно ощутимым из-за того, что совпадает с действием ретроградного Меркурия.

По словам Драган, такое сочетание небесных тел может вызвать различные неприятности. В районе 10 августа возможны политические и природные проблемы, а также технические сбои. Впрочем, астролог подчеркнула, что это не будет иметь фатальных последствий, а станет лишь «намеком на грандиозные перемены», которые придут в сентябре.

Сентябрь 2025 года, по мнению Светланы Драган, станет более драматичным и серьёзным месяцем. Перемены могут коснуться крупных финансовых событий, здоровья людей и природных катаклизмов.

Астролог предупредила, что сентябрь потребует готовности к принятию решений и доведёт «самые хрупкие события до катарсиса». В качестве примера Драган привела ситуацию с долларом: по её прогнозу, валюту ждут серьёзные колебания не в её пользу. Возможен резкий скачок курса вверх, который затем сменится снижением.

Также Драган дала совет на период после 12 августа, когда Меркурий прекратит ретроградное движение. В первые 3-4 дня после этого явления нужно быть осторожными, так как возможны резкие решения, последствия которых будет невозможно исправить. Астролог рекомендует в это время сохранять спокойствие и тщательно взвешивать свои намерения.

Самые читаемые материалы

Общество

Теплоход из Нижнего Новгорода остановился посреди Оки в Рязанской области

Туристам предложили отправиться в один из конечных пунктов — Москву или Нижний Новгород — на автобусах. Другой выход — пересесть на теплоход «Аурум», который следует по этому же маршруту.
Экология, природа, животные

Гигантские белые грибы собирают в Рязанской области

Фотографиями находок поделились жители в группе «Грибы и грибники Рязанской области» ВКонтакте.
Новости России

Попутчица погибшей от чачи семейной пары раскрыла детали трагедии

Семейной паре, выпившей паленую чачу с рынка «Казачий» в...
Новости России

Разработан способ для доступа в мобильную сеть в условиях ограничений

Оператор Т2 (ранее Tele2) разработал и протестировал новый способ доступа к мобильному интернету для пользователей в условиях ограничений, связанных с мерами безопасности
Интересное

Вычисливший дату начала СВО гений-математик рассказал, когда всё закончится

Известный провидиц Григорий Кваша утверждает, что мы на пороге завершения СВО и установления нового миропорядка.

Последние новости

Новости России

Станкович прокомментировал слухи об увольнении после поражения от «Локомотива»

Матч, прошедший на стадионе «РЖД Арена», завершился со счётом 4:2 в пользу «Локомотива».
Новости России

Сырский анонсировал «дерзкие операции» против России, эксперт объяснил, где ждать удары

Сообщение Сырского прозвучало вскоре после новостей о возможной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, которая может состояться уже на следующей неделе.
Культура и события

Мёд из разных уголков России представят на празднике «Медуница» в Рязанской области

В 2025 году тема праздника – «Медовая география», специалисты представят монофлорные мёды из различных регионов страны, расскажут о географии мёда, предложат попробовать уникальные меда. Посетители увидят старинные ульи и инструменты пасечников, погрузившись в атмосферу прошлого.
Новости России

Два человека погибли в ДТП с мотоциклом и электровелосипедом в Москве

По предварительным данным, на Ходынском бульваре, возле дома 4, произошло столкновение мотоцикла и электровелосипеда. После удара мотоцикл врезался в мачту городского освещения.
Происшествия

На трассе Рязань — Ряжск произошло ДТП между двумя автомобилями

Столкнулись два автомобиля Renault и «Лада». Вторая машина получила значительные механические повреждения передней части. О пострадавших не сообщается.
Власть и политика

Павел Малков принял участие в фестивале «Битва на Воже»

В рамках празднования очередной годовщины Победы в Битве на Воже прошел военно-исторический фестиваль. Обращаясь к собравшимся, Губернатор Павел Малков, подчеркнул большое значение героических событий, которые произошли в окрестностях в 1378 году.
Общество

Ход ремонтных работ оценили в детском саду в Полянах, в школах в поселке Варские и селе Дядьково

В селе Дядьково началось строительство второй очереди школы на 1050 мест. Завершены геодезические работы, подрядчик занимается вертикальной планировкой и снятием плодородного грунта.
Происшествия

В Ряжске мужчина угрожал зарезать свою мать кухонным ножом из-за денег на алкоголь

Когда мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в очередной раз попросил у матери деньги на алкоголь, пенсионерка ответила отказом и упрекнула сына в неподобающем поведении. Чтобы напугать мать и получить финансовые средства, злоумышленник взял кухонный нож и пригрозил зарезать женщину.