Впереди грандиозные перемены: астролог Драган о параде планет 10 августа

Предстоящий парад планет 10 августа является предвестником серьёзных перемен, которые начнутся в ближайшее время. Об этом изданию «Абзац» заявила астролог Светлана Драган. Она считает, что предстоящее событие будет особенно ощутимым из-за того, что совпадает с действием ретроградного Меркурия.

По словам Драган, такое сочетание небесных тел может вызвать различные неприятности. В районе 10 августа возможны политические и природные проблемы, а также технические сбои. Впрочем, астролог подчеркнула, что это не будет иметь фатальных последствий, а станет лишь «намеком на грандиозные перемены», которые придут в сентябре.

Сентябрь 2025 года, по мнению Светланы Драган, станет более драматичным и серьёзным месяцем. Перемены могут коснуться крупных финансовых событий, здоровья людей и природных катаклизмов.

Астролог предупредила, что сентябрь потребует готовности к принятию решений и доведёт «самые хрупкие события до катарсиса». В качестве примера Драган привела ситуацию с долларом: по её прогнозу, валюту ждут серьёзные колебания не в её пользу. Возможен резкий скачок курса вверх, который затем сменится снижением.

Также Драган дала совет на период после 12 августа, когда Меркурий прекратит ретроградное движение. В первые 3-4 дня после этого явления нужно быть осторожными, так как возможны резкие решения, последствия которых будет невозможно исправить. Астролог рекомендует в это время сохранять спокойствие и тщательно взвешивать свои намерения.