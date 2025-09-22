«Возмездие не за горами»: в Госдуме прокомментировали атаку на Крым

Киевский режим заплатит высокую цену за атаку на курортную зону в поселке Форос на южном берегу Крыма. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в результате удара беспилотников по Форосу погибли три человека, еще 16 получили ранения. Под удар попали здание санатория «Форос» и школа.

«Уверен, что киевский режим пожалеет о террористическом акте, осуществленном в отношении гражданской инфраструктуры и мирных жителей. Возмездие не за горами и киевский режим поплатится за свои преступления», — сказал Шеремет.

Минобороны России сообщило, что ВСУ 21 сентября совершили «преднамеренную террористическую атаку» на гражданские объекты в Крыму. Удар был нанесен по курортной зоне, где нет военных объектов, с помощью беспилотников, снаряженных фугасными боезарядами.