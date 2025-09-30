Возле рязанской школы №56 обустроили парковочный карман для безопасности детей

В Рязани завершили работы возле второго корпуса школы №56, расположенного на улице Станкозаводской. Об этом сообщил глава администрации города Виталий Артёмов.

В этом здании, которое ранее принадлежало школе №74, теперь обучаются ученики школы №20.

Ключевым изменением стало обустройство специального парковочного кармана. Он предназначен для безопасной посадки и высадки детей возле образовательного учреждения.

По словам Артёмова, поручение было дано во время проверки готовности учреждений к новому учебному году. Все запланированные работы были выполнены в сентябре.