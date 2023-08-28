Возле онкодиспансера появятся новые остановочные павильоны

Возле онкодиспансера ведется установка двух современных остановочных павильонов, сообщает администрация Рязани.

Старая лавочка и остановка уже демонтированы.

Кроме этого, с 1 сентября рядом с онкодиспансером будет курсировать 4 автобуса №7А «пос. Строитель – ул. Новаторов», который будет работать по одному расписанию с автобусом №7.

Путь следования автобусов будет отличаться только на участке между остановками «Завод Теплоприбор» и «Театральная площадь» — там автобусы 7А будут следовать по улицам Халтурина и Есенина через онкодиспансер в прямом и обратном направлениях.