Вожатый из санатория в Анапе оскорбил Рязанскую область, дети встали на защиту родного края

В санатории «Глобус» в селе Витязево в Анапе вожатый оскорбил Рязанскую область. Об этом сообщает телеграм-канал «Подслушано в Рязани».

В конце первой смены старший вожатый грубо высказался в адрес гостей из Рязанской области. По словам очевидцев, он заявил: «Наконец-то они сваливают, воздух чище будет».

Эти слова быстро распространились среди отдыхающих. Рязанские дети дружно встали на защиту своего региона. Теперь юные рязанцы ходят по лагерю и кричат: «Рязань», «Рязань, ВДВ».