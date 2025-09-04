Четверг, 4 сентября, 2025
19.7 C
Рязань
Происшествия

Возбуждено уголовное дело после крушения легкомоторного самолёта в Рязанской области

Алексей Самохин

Восточный следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, утром 4 сентября 2025 года возле села Зимарово в Александро-Невском районе Рязанской области при взлёте потерпел крушение легкомоторный самолёт. Пилот, 1975 года рождения, скончался на месте от полученных травм.

Следователи-криминалисты Западного МСУТ СК России провели осмотр места падения. Рассматриваются различные версии произошедшего.

Самые читаемые материалы

Новости России

Генерал ФСБ объяснил, почему изъяли стакан Ким Чен Ына после встречи с Путиным

Решение телохранителей лидера КНДР Ким Чен Ына изъять его...
Экология, природа, животные

Срезать или выкручивать грибы: миколог поставила точку в давнем споре 

По словам ученой, можно смело срезать или выкручивать грибы — это никак не повредит грибнице, ведь все необходимые для размножения споры все равно останутся в почве.
Новости России

Российская ракета прилетела на украинский завод, «в котором было много военных»

Под удар попали серьёзные военные, не исключено, что из Европы.
Интересное

«Новая Ванга» назвала дату окончания СВО и описала судьбы России и Украины

Индийская провидица представила подробный сценарий отношений стран на ближайшие годы.
Новости России

Профессиональный спасатель рассказал жуткую правду о судьбе альпинистки Наговициной

Изначально все было против неё, а когда Наталья получила травму, шансов не осталось совсем…

Последние новости

Новости России

Кардиохирург Иоселиани предложил легализовать публичные дома 

Сексуальный акт — такая же базовая физиологическая потребность, как еда или сон. По его мнению, легализация борделей поможет нескольким категориям людей, которые не могут удовлетворить эту потребность.
Новости России

Владимир Путин посетил первый филиал Национального центра «Россия»

Филиал Национального центра «Россия» в Приморье занимает 2500 квадратных метров в здании бывшего океанариума.
Новости России

Депутат Немкин опроверг слухи, что мессенджер MAX будет оформлять доносы с помощью ИИ

Немкин отметил, что подобные обвинения можно выдвинуть против любого приложения, как российского, так и зарубежного.
Культура и события

Стала известна программа Форума древних городов в Рязани 5-6 сентября

Для зрителей подготовлена большая программа на Лыбедском бульваре. 
Новости России

В  Минздраве опровергли информацию о введении новых правил выдачи больничных листов

Медицинские работники продолжают руководствоваться старым порядком — приказом Министерства здравоохранения РФ от 23 ноября 2021 года № 1089н.
Новости России

ВХ: Германия начинает (продолжает) передачу ракетных технологий на Украину

Речь идет о поставках готовых изделий и отдельных комплектующих. На части узлов удаляется заводская маркировка, некоторые детали заменяются и могут изготавливаться в других странах
Новости Рязани и области

Рязанская «Аэрокосмическая долина» привлекла 114 резидентов и получила миллионы на инновации

На полях Восточного экономического форума губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о значительных успехах в работе инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Аэрокосмическая инновационная долина».
Новости России

Игорь Березин: Zara и Uniqlo могут вернуться в Россию весной 2026 года

Успешное возвращение крупных международных игроков повысит конкуренцию в сегменте одежды. В результате к лету или осени 2026 года можно ожидать снижения цен на самые востребованные товары.