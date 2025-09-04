Возбуждено уголовное дело после крушения легкомоторного самолёта в Рязанской области

Восточный следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, утром 4 сентября 2025 года возле села Зимарово в Александро-Невском районе Рязанской области при взлёте потерпел крушение легкомоторный самолёт. Пилот, 1975 года рождения, скончался на месте от полученных травм.

Следователи-криминалисты Западного МСУТ СК России провели осмотр места падения. Рассматриваются различные версии произошедшего.