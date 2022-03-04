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Пятница, 4 марта, 2022

Восстановлено движение по понтонному мосту у села Фатьяновка

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Восстановлено движение по понтонному мосту у села Фатьяновка

7info
Понтонный мост через Оку в Спасском районе. Фото издательства «Пресса»

С 06.30 4 марта  восстановлено движение по понтонному мосту у села Фатьяновка Спасского района, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области. 

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Переправа работают в штатном режиме.

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