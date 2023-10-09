Восстановление психического здоровья после стрессов

Психическое здоровье человека является основой благополучия и продуктивного взаимодействия в общественной и индивидуальной жизни человека. Уровень психического здоровья определяется факторами: социальным, биологическим и психологическим. Причем в определенные промежутки времени по-разному. Но особая роль воздействия на психическое здоровье отводится стрессам, которые сопровождают человека в течение всей жизни. Пережив определенные неприятности, человек пытается восстановиться после очередного стресса. Все будет зависеть от стрессоустойчивости организма. Если низкая степень, можно ждать различного рода отклонения, вплоть до инсульта, инфаркта и летального исхода. С позиции физиологии. стресс можно рассматривать как эпизодический и хронический.

Эпизодический — внезапное событие типа угрозы жизни себе или близким, приступ болезни, авария, увольнение, материальная потеря, измена, развод и тому подобное.

Хронический — длительное негативное воздействие типа: ожидание сокращения, конфликт в семье, информационная перегрузка. Они отличаются друг от друга по физиологии, но методы выхода и компенсации одинаковы. Каждый уважающий себя должен знать их, чтобы не довести свой организм до гибели, так как хронический стресс приводит к серьезным заболеваниям, иногда не обратимым.

Один из простых способов восстановления, не требующих никаких затрат времени, дыхательная гимнастика. Она снимает напряжение как мышечное, так и эмоциональное. Прогулка на свежем воздухе также окажет благотворное воздействие. Сон на третьем месте, спите как можно дольше, по возможности. Встречи с друзьями, общение помогут восстановить душевное равновесие. Некоторым людям поможет занятие любимым делом. Все зависит от индивидуальных особенностей человека. Сходить в бассейн, в клуб по интересам, в гости. Улыбка или смех, даже сквозь слезы поможет. Доказано, и не раз, что во время улыбки в мозге происходит выработка нейромедиаторов, они вызывают у человека ощущение радости, их называют «гормоны счастья». Ну, и наконец, пословица, мудрое изречение, закрепившееся опытом прошлых лет: «смех продлевает жизнь». А самый простой способ, выпить стакан воды. Это поможет отвлечься и разбавит кровь, компенсируя ее свертываемость, которую вызывает адреналин.

Универсальных средств нет. Но оградить себя от негативного влияния стресса и минимизировать его последствия можно при соблюдении простых правил.

Берегите себя!

Специалист ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Евстигнеева Вера Васильевна.