Воспитывавшая 6 детей учительница умерла в День учителя при загадочных обстоятельствах

В День учителя в Москве при загадочных обстоятельствах скончалась учительница рисования. Женщина воспитывала 6 детей, сообщает «Московский комсомолец».

Тело 38-летней учительницы нашёл днём 5 октября на лестничной площадке супруг. Мужчина вызвал скорую помощь, но реанимировать его супругу медики не смогли.

В день смерти учительница написала мужу, что получила не ту зарплату, которую ожидала. В следующем сообщении написала, что устала…

По информации издания, педагог после долгого декретного отпуска устроилась работать в школу преподавателем изобразительного искусства. Однако выплаты расстроили — они оказались практически равны пособию по инвалидности одного из детей. Пособие перестали выплачивать, когда учительница пошла работать.

Семья выплачивала ипотеку, кроме того, телефонные мошенники обманом заставили женщину набрать 1,5 млн рублей кредитов.

Причину гибели человека устанавливают эксперты.