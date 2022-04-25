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Понедельник, 25 апреля, 2022

Воспитанники школы-интерната № 26 Рязани начали новую учебную неделю с поднятия флага РФ

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Воспитанники школы-интерната № 26 Рязани начали новую учебную неделю с поднятия флага РФ

7info

Рязанская область присоединилась к традиции начинать новую школьную неделю с церемонии поднятия Государственного флага России и исполнения Гимна. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства образования и молодёжной политики.

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Министр Ольга Щетинкина приняла участие в торжественной церемонии в школе-интернате № 26 города Рязани. Она поднимала флаг России вместе с председателем детской школьной организации «Новое поколение» Варварой Муравьевой.

Начинать учебную неделю с поднятия флага России в образовательных учреждениях предложил министр образования РФ Сергей Кравцов.

Воспитанники школы-интерната № 26 Рязани начали новую учебную неделю с поднятия флага РФ

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