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Среда, 9 марта, 2022

Восьмого марта в Перинатальном центре Рязани родились 5 девочек

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Восьмого марта в Перинатальном центре Рязани родились 5 девочек

7info

8 марта, в Международный женский день, в Перинатальном центре Рязани родились 8 младенцев — 5 девочек и 3 мальчика. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

— Два малыша родились немного раньше срока, но их самочувствие не вызывает опасений у специалистов, — говорится в сообщении.

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В ближайшие дни юных рязанцев с мамами выпишут домой.

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