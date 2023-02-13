Восемь улиц Рязани 14 февраля останутся без холодной воды

Во вторник, 14 февраля, на восьми улицах Рязани отключат холодную воду. Об этом проинформировали в мэрии.

Причина отключения – ремонт на водопроводе. Работы проведут сотрудники МП «Водоканал Рязани».

С 09.30 до 17.00 холодного водоснабжения не будет по следующим адресам:

улица 7-я Линия, дом 5, дом 7, улица Ленинского Комсомола, дом 83, дом 85, дом 87, улица Стройкова, дом 84 корпус 1, дом 84 корпус 2. Подвоз технической воды будет организован с 10.00 по адресу: улица Стройкова, дом 84 корпус 1.

С 09.00 до 17.00 холодной воды не будет по следующим адресам:

улица Октябрьская, дом 56, дом 56а (школа №48), дом 58, дом 60, улица Энгельса, дом 53, улица 1-я Красная, дом 26, улица Старореченская, дом 15 корпус 1, дом 15 корпус 2, дом 15 корпус 3, дом 17, дом 17а, дом 19, дом 19а, дом 54, дом 56, дома с 13 по 15 (нечетная сторона), д. с 48 по 52 (четная сторона), СНТ «Стройдеталь».