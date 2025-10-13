Восемь туристов с детьми застряли в горах Кубани без снаряжения — SHOT

Восемь туристов с детьми застряли без снаряжения в горах Краснодарского края из-за поднявшейся реки. Несколько человек уже получили переохлаждение, пишет телеграм-канал SHOT.

Как стало известно, группа из восьми человек с детьми 10 и 13 лет 7 октября отправилась в поход посмотреть горы и красоты Кубани. Выбрали маршрут: пихтовая поляна, лагерь Холодный и метеостанция «Джуга». Ближайший крупный населенный пункт — Красная Поляна в Сочи.

Туристы отправили спальники и другое снаряжение через реку Уруштен на лошадях. Но вода сильно поднялась из-за дождей. Переправлять людей стало просто опасно. Им пришлось соорудить лагерь и звать на помощь спасателей.

В данный момент туристы отрезаны от маршрута. Они ночуют в самодельном убежище из досок. Двое из восьми получили переохлаждение.

Читайте также: Пропавшие в тайге Усольцевы не послушали инструктора и пошли в лес сами

Тур в горы должен был продлиться шесть дней, с 7 по 12 октября. Протяженность маршрута — 75 километров, самая высокая точка — 3540 метров.

Ситуация получилась крайне неприятная. Группа рассчитывала на обычную переправу через реку. Снаряжение отправили заранее на лошадях, чтобы не тащить тяжелые рюкзаки самим. План был логичный, но погода внесла коррективы.