Воронка и осквернение церкви: экстрасенсы выяснили причину гибели четверых молодых парней

17-й выпуск шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+) начался с оглашения итогов зрительского голосования за предыдущую серию. Об этом пишет портал «Вокруг ТВ».

Экстрасенсы, работавшие в Миассе, получили следующие оценки:

Ангелина Изосимова — 8,7 балла.

— 8,7 балла. Юлий Котов — 6,6 балла.

— 6,6 балла. Максим Левин — 6,2 балла.

В итоге турнирная таблица выглядит так: Максим Левин на первом месте, за ним следуют Ангелина Изосимова и Юлий Котов. Константин Гецати занял четвёртую строчку, Олег Шепс — пятую, Виктория Райдос — шестую. Далее идут Александр Шепс, Тимофей Руденко и Марьяна Романова.

Новое испытание в Татарстане

Настала очередь новой тройки отправиться на испытание. Это были Марьяна Романова, Влад Череватый и Виктория Райдос. Колдуны отправились в село Новое Чурилино (Татарстан), где за два года при загадочных обстоятельствах погибли четверо молодых друзей: Ильназ, Ирик, Линар и Айнур. Местные жители считают, что на них лежит проклятие.

Влад Череватый. Чернокнижник приступил к работе первым. Он использовал кладбищенскую землю и смог точно рассказать подробности гибели каждого из парней, включая факт, что один из них погиб в белом автомобиле, а мать другого не смогла присутствовать на похоронах. Влад безошибочно нашёл дома погибших и даже отметил, что один из них сгорел. Однако найти связь между смертями он не смог. Колдун заключил, что это череда совпадений, чем сильно разочаровал очевидцев.

Марьяна Романова. Ведьма, впав в транс, определила, что все четверо погибли. Она заявила, что над селом висит «воронка», забирающая жизни молодых людей, и нашла связь между смертями. По её словам, причиной стало кощунство по отношению к святыне. Жители вспомнили, как один из погибших брал доски из разрушенной церкви, чтобы топить печку. Марьяна заявила, что так делать было нельзя.

Виктория Райдос. Виктория сходу определила, кто из друзей был главным. В какой-то момент в неё вселился дух одного из погибших, и она начала вести себя как он, чем сильно удивила местных. Райдос привела очевидцев к заброшенной церкви и тоже заговорила об осквернении. Выяснилось, что молодёжь устраивала там вечеринки, и ведьма констатировала, что высшие силы такого не прощают.

Итоги голосования

На консилиуме ведьмы сошлись на одной версии: причиной смертей стало осквернение церкви. Влад категорически не согласился, заявив, что в таком случае в стране, где 70 лет боролись с религией, все были бы прокляты.

Однако Марьяна и Виктория нашли у церкви фантом священника, убитого 100 лет назад. Райдос предложила восстановить храм, чтобы «воронка» исчезла.

По итогам голосования, которое проходило в Готическом зале, оценки распределились так:

Очевидцы: Виктория Райдос — 9,9 балла, Влад Череватый — 9,6 балла, Марьяна Романова — 8,4 балла.

Виктория Райдос — 9,9 балла, Влад Череватый — 9,6 балла, Марьяна Романова — 8,4 балла. Соперники: Виктория Райдос — 9,8 балла, Марьяна Романова — 9,3 балла, Влад Череватый — 6,3 балла.

В результате Влад Череватый поднялся на второе место в турнирной таблице, Виктория Райдос — на третье, а Марьяна Романова — на шестое. Окончательные результаты будут известны только в следующем выпуске, после оглашения итогов зрительского голосования.