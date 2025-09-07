Воронка и осквернение церкви: экстрасенсы выяснили причину гибели четверых молодых парней

17-й выпуск шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+) начался с оглашения итогов зрительского голосования за предыдущую серию. Об этом пишет портал «Вокруг ТВ».
Экстрасенсы, работавшие в Миассе, получили следующие оценки:
- Ангелина Изосимова — 8,7 балла.
- Юлий Котов — 6,6 балла.
- Максим Левин — 6,2 балла.
В итоге турнирная таблица выглядит так: Максим Левин на первом месте, за ним следуют Ангелина Изосимова и Юлий Котов. Константин Гецати занял четвёртую строчку, Олег Шепс — пятую, Виктория Райдос — шестую. Далее идут Александр Шепс, Тимофей Руденко и Марьяна Романова.
Новое испытание в Татарстане
Настала очередь новой тройки отправиться на испытание. Это были Марьяна Романова, Влад Череватый и Виктория Райдос. Колдуны отправились в село Новое Чурилино (Татарстан), где за два года при загадочных обстоятельствах погибли четверо молодых друзей: Ильназ, Ирик, Линар и Айнур. Местные жители считают, что на них лежит проклятие.
- Влад Череватый. Чернокнижник приступил к работе первым. Он использовал кладбищенскую землю и смог точно рассказать подробности гибели каждого из парней, включая факт, что один из них погиб в белом автомобиле, а мать другого не смогла присутствовать на похоронах. Влад безошибочно нашёл дома погибших и даже отметил, что один из них сгорел. Однако найти связь между смертями он не смог. Колдун заключил, что это череда совпадений, чем сильно разочаровал очевидцев.
- Марьяна Романова. Ведьма, впав в транс, определила, что все четверо погибли. Она заявила, что над селом висит «воронка», забирающая жизни молодых людей, и нашла связь между смертями. По её словам, причиной стало кощунство по отношению к святыне. Жители вспомнили, как один из погибших брал доски из разрушенной церкви, чтобы топить печку. Марьяна заявила, что так делать было нельзя.
- Виктория Райдос. Виктория сходу определила, кто из друзей был главным. В какой-то момент в неё вселился дух одного из погибших, и она начала вести себя как он, чем сильно удивила местных. Райдос привела очевидцев к заброшенной церкви и тоже заговорила об осквернении. Выяснилось, что молодёжь устраивала там вечеринки, и ведьма констатировала, что высшие силы такого не прощают.
Итоги голосования
На консилиуме ведьмы сошлись на одной версии: причиной смертей стало осквернение церкви. Влад категорически не согласился, заявив, что в таком случае в стране, где 70 лет боролись с религией, все были бы прокляты.
Однако Марьяна и Виктория нашли у церкви фантом священника, убитого 100 лет назад. Райдос предложила восстановить храм, чтобы «воронка» исчезла.
По итогам голосования, которое проходило в Готическом зале, оценки распределились так:
- Очевидцы: Виктория Райдос — 9,9 балла, Влад Череватый — 9,6 балла, Марьяна Романова — 8,4 балла.
- Соперники: Виктория Райдос — 9,8 балла, Марьяна Романова — 9,3 балла, Влад Череватый — 6,3 балла.
В результате Влад Череватый поднялся на второе место в турнирной таблице, Виктория Райдос — на третье, а Марьяна Романова — на шестое. Окончательные результаты будут известны только в следующем выпуске, после оглашения итогов зрительского голосования.