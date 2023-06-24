Воронежский губернатор Гусев рассказал правду о военных колоннах в области

Информация о продвижении военных колонн в Воронежской области не соответствует действительности, сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram.
По его словам, за подобные фейки предусмотрена ответственность.
Губернатор призвал доверять только официальным источникам информации. Также он напомнил, что в области ввели режим контртеррористической операции.
Утром президент Владимир Путин обратился к россиянам и назвал попытку военного мятежа предательством и изменой. Он пообещал принять все меры, чтобы ликвидировать опасность.