Воронежские гандболисты обратились к губернатору Гусеву из-за невыплаты зарплат

Игроки и тренерский штаб гандбольного клуба «Воронеж» обратились в телеграм-канале команды к губернатору Воронежской области Александру Гусеву из-за невыплаты зарплат.
По словам спортсменов, они уже четыре месяца не получают деньги за свою работу. Главу региона попросили помочь команде справиться с финансовыми проблемами.
Если ничего не изменится, игроки покинут клуб после домашней игры, которая состоится 27 октября.
В правительстве области рассказали, что уже ознакомились с обращением и изучают ситуацию.