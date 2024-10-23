Среда, 23 октября, 2024
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Воронежские гандболисты обратились к губернатору Гусеву из-за невыплаты зарплат

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Игроки и тренерский штаб гандбольного клуба «Воронеж» обратились в телеграм-канале команды к губернатору Воронежской области Александру Гусеву из-за невыплаты зарплат.

По словам спортсменов, они уже четыре месяца не получают деньги за свою работу. Главу региона попросили помочь команде справиться с финансовыми проблемами.

«По регламенту турнира мы могли покинуть команду свободными агентами еще два месяца назад. Однако не сделали этого, потому что верим, что Воронежу нужен гандбол. Время идет, нам необходимо содержать семьи, мы не можем больше ждать», – говорится в обращении.

Если ничего не изменится, игроки покинут клуб после домашней игры, которая состоится 27 октября.

В правительстве области рассказали, что уже ознакомились с обращением и изучают ситуацию.

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