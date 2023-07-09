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Воронежец жестоко избил знакомого и бросил его умирать в канализации

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Суд вынес приговор жителю Воронежа, который избил знакомого и бросил его умирать в канализационном колодце, пишет «Мое Онлайн!».

Инцидент произошел 27 марта в квартире в Советском районе. По версии следствия, злоумышленник поругался в гостях с 29-летнем приятелем. В итоге потерпевший потерял сознание.

После этого нападавший достал пистолет, стал угрожать хозяину дома и потребовал помочь ему спрятать тело. В итоге мужчины перенесли его в машину.

Злоумышленник и его невольный сообщник поехали к дому на улице Любы Шевцовой, где скинули тело гостя в канализационный колодец. Вскоре пострадавший скончался. Возбуждено уголовное дело сразу по шести статьям.

Обвиняемого приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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