Воронежец оказался пилотом самолета, в котором разбился Пригожин

Командиром экипажа разбившегося самолета, на борту которого находился владелец «ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, оказался уроженец Воронежской области, пишет «МОЕ! Онлайн».

Речь идет о 51-летнем Алексее Левшине. Его гибель подтвердила в социальных сетях жена Светлана Левшина.

Кроме того, помимо летчика погибли и другие члены экипажа –29-летний второй пилот Рустам Каримов и 38-летняя бортпроводница Кристина Распопова.

Самолет Пригожина накануне потерпел крушение в Тверской области. По данным Росавиации, владелец ЧВК «Вагнер» числился среди пассажиров на борту. Погибли десять человек.