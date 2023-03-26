Воскресенье, 26 марта, 2023
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Воронежцы попросили отменить концерт Ани Лорак

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В Воронеже попросили отменить концерт украинской певицы Ани Лорак, сообщило издание «Мое Онлайн!».

Некоторых горожан возмутило, что она совсем недавно собирали деньги на Киеву, а теперь организует сразу четыре концерта в российских городах.

«Просьба администрацию нашего города разобраться в этом вопросе и отменить ее выступление!», — говорится в посте в одном из городских пабликов.

Одни воронежцы поддержали автора, другие — предложили возмутившимся выразить протест, проигнорировав мероприятие.

Выступление артистки запланировано на конец апреля в Event-Hall. Цена на билет варьируется от двух до десяти тысяч рублей.

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