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Четверг, 6 апреля, 2023
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Воронежцы обнаружили масштабную свалку с трупами животных

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Жители Воронежа обнаружили масштабную свалку с трупами животных, сообщило издание «Мое Онлайн!».

Она появилась между домом №171 на улице 9 Января и домом №12 на улице Краснодонской. По словам очевидцев, неизвестные выбрасывают в кучи мусора части тел крупного рогатого скот.

«Это экологическая катастрофа! Какие виды инфекций распространяются от гниения, догадаться несложно», — отметила автор появившегося в соцсетях видео.

Женщину возмутило бездействие коммунальных служб. Она сыронизировали, что теперь детям не нужно ходить в зоопарк, поскольку на свалке они могут изучать биологию и химический распад тканей на натуральных экспонатах.

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