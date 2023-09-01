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Воронежцев возмутил «потемкинский газон» возле крупнейшей школы в России

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Жители Воронежа обратил внимание, что возле новой школы на улице Академика Конопатова нанесли зеленую субстанцию, похожую на краску, пишет «Мое Онлайн».

Очевидцы предположили, что «потемкинский газон» наносили в сильной спешке, поскольку на асфальте видны подтеки зеленой жидкости.

В мэрии пояснили, что на клумбах организовали гидропосев газона. Воронежцы же решили, что так власти решили визуально компенсировать отсутствие настоящей зелени.

В День Знаний в Воронеже должны открыть самое большое образовательное учреждение в России на 2 860 учеников.

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