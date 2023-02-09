Четверг, 9 февраля, 2023
powder

Воронежцев испугали сообщения о вручении повесток

На главнуюНовости мира

Военкомат Коминтерновского и Центрального районов Воронеже прокомментировал информацию о вручении повесток, сообщил портал «Мое Онлайн!»

Ранее в сети появилась фотография повестки, которую, как утверждается, получил один из сотрудников кондитерской фабрики.

«Речь о мобилизации в рамках проведения специальной военной операции не идет», – пояснили в военном комиссариате.

В военкомате подчеркнули, что сотрудники ведут рутинную работу и уточняют данные воинского учета, а также вручают мобилизационные предписания гражданам, пребывающим в запасе.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации