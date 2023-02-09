Воронежцев испугали сообщения о вручении повесток

Военкомат Коминтерновского и Центрального районов Воронеже прокомментировал информацию о вручении повесток, сообщил портал «Мое Онлайн!»

Ранее в сети появилась фотография повестки, которую, как утверждается, получил один из сотрудников кондитерской фабрики.

«Речь о мобилизации в рамках проведения специальной военной операции не идет», – пояснили в военном комиссариате.

В военкомате подчеркнули, что сотрудники ведут рутинную работу и уточняют данные воинского учета, а также вручают мобилизационные предписания гражданам, пребывающим в запасе.