Среда, 4 сентября, 2024

Вопросы комплексной безопасности учебных учреждений обсудили во время заседания Рязанской областной Думы

Автор: Кристина Аманн

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Фото: znoblduma.ru/about/info/news/

4 сентября в Рязанской областной Думе состоялся правительственный час, в рамках которого обсудили вопросы комплексной безопасности образовательных организаций Рязанской области. С докладами выступили Александр Лощинин, заместитель министра образования Рязанской области, Александр Пиваев, заместитель начальника УМВД России по Рязанской области, начальник следственного управления, а также Андрей Мозалев, начальник отделения контроля за частной охранной деятельностью Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Рязанской области.

В докладах отметили, что в каждом образовательном учреждении Рязанской области к новому учебному году разработали паспорта безопасности. Для обеспечения комплексной безопасности учебных учреждения выделили 122,5 миллионов рублей. Эти средства вложили в оснащение учреждений образования охранно-пожарным оборудованием, средствами технической защиты от терроризма, в установку ограждения по периметру территорий, замену и ремонт неисправных электросетей и электрооборудования. Школы охраняют сотрудники частных охранных организации. Во всех образовательных учреждениях есть стенды, в которых содержится подробная информация, как действовать в тех или иных экстремальных ситуациях, а также номера экстренных служб.

Все образовательные организации подключены единой системе контент-фильтрации, которая не позволяет получить доступ к определённым сайтам или услугам сети Интернет. Также страницы в социальных сетях школьников и студентов проверяются на содержание в них противозаконной, неэтичной  и вредоносной информации. Александр Лощинин подчеркнул, что это необходимо для пресечения распространения идеологии экстремизма среди молодежи.

29 августа сотрудники УМВД, Росгвардии и МЧС провели учения для сотрудников образовательных учреждений, на которых рассказали, как вести себя в тех или иных чрезвычайных ситуациях. Отмечается, что такие учения будут проходить регулярно, они охватят всех сотрудников образовательных организаций. В скором времени к ним присоединятся и дети.

Заместитель начальника УМВД России по Рязанской области начальник следственного управления Александр Пиваев сообщил, что в 2024 году в образовательных учреждениях области совершили 8 преступлений. В Основном это кражи. В этом году поступило 402 ложных сообщения о минировании образовательных учреждений. В связи с этим возбудили 23 уголовных дела.

К началу учебного года сотрудники Госавтоинспекции обследовали участки дорог, которые прилегают к образовательным учреждениям. Выяснилось, что не все они были готовы к новому учебному сезону. В связи с этим выдано 50 предписаний, заведено 51 административное дело за несоблюдение безопасности дорожного движения.

Депутаты подчеркнули, что сегодня многие люди уделяют большое внимание спорту. Парламентарии поинтересовались, возможен ли доступ населения к спортивным школьным объектам. Замминистра образования ответил, что с одной стороны в образовательных учреждениях создан особый режим, который позволяет администрации школы ограничить доступ посторонних лиц на территорию. Однако в частном порядке этот вопрос решается путем переговоров. Главное, чтобы в соглашениях о предоставлении школьной территории были четко прописаны вопросы безопасности и сохранения школьного инвентаря.

Парламентарии поинтересовались, возможно ли подключить школьные системы видеонаблюдения к программе «Безопасный город». Докладчики ответили, что пока существуют технические трудности, которые не позволяют подключить все образовательные учреждения к программе. Однако этот вопрос находится на контроле в министерстве цифрового развития. Выступающие выразили надежду, что в ближайшее время его рассмотрят по существу.

Вопросы комплексной безопасности учебных учреждений обсудили во время заседания Рязанской областной Думы
Вопросы комплексной безопасности учебных учреждений обсудили во время заседания Рязанской областной Думы

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