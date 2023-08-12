Вопрос транспортной доступности Соколовки рязанцы обсудили с Виталием Артёмовым

Вопрос транспортной доступности посёлка Соколовка рязанцы обсудили на личном приёме, который провёл исполняющий обязанности мэра Виталий Артёмов 11 августа.

К Артёмову обратились с вопросом возврата автобуса 12-го маршрута. Как пояснила и.о. начальника управления транспорта Ирина Черноусова, на сегодняшний день посёлок Мирный и посёлок Соколовка обслуживают 20 автобусов среднего класса маршрута №49М2. Жители жалуются, что в час пик из-за пробок интервалы движения не соблюдаются.

– Нужно решить вопрос улучшения транспортного обслуживания Соколовки. В микрорайоне нет учреждений дополнительного образования, детской и взрослой поликлиник. В течение месяца управление транспорта должно подготовить предложения, – поручил Артёмов.

Кроме того, в рамках приёма обсудили вопрос опиловки аварийных деревьев в Соколовском сквере. Также заявитель обратила внимание на состояние детской площадки на улице Тюленина.

Виталий Артёмов предложил провести на территории субботник. Участие в нём примут представители администрации города и местные жители.