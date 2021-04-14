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Среда, 14 апреля, 2021
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Вопрос качества дорожных работ остаётся на контроле регионального правительства

7info7
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14 апреля зампред правительства Рязанской области Евгений Беленецкий совместно с руководителями подведомственного ему блока провёл публичный отчёт перед жителями региона.

Одной из главных тем для обсуждения стало состояние автомобильных дорог в Рязани и области. Глава регионального Минтранса Вадим Решетник рассказал об актуальном дорожной состоянии отрасли и поделился планами на будущее. В его адрес поступали вопросы от рязанцев относительно работы общественного транспорта, строительства моста-дублёра через Оку. Также жители области интересовались бесплатной дорогой-альтернативой Ряжскому путепроводу и контролем чиновников за качеством рязнских дорог.

В текущем году в рамках реализации нацпроекта в Рязанской области планируется отремонтировать 248 км автодорог, построить и реконструировать более 20 км трасс, построить более 27 км линий искусственного электроосвещения. Это больше, чем в прошлом году, – сказал министр.

Решетник отметил, что проблемы с ремонтом дорог в регионе есть. В связи с этим власти усилили контроль за подрядчиками. Кроме того, область приобрела новейшую диагностическую лабораторию. На базе Дирекции благоустройства дорог Рязанской области создан отдел контроля.

Отвечая на вопрос от губернатора Николая Любимова, который задал его пресс-секретарь Денис Арапов, глава минтранса рассказал, что освоенные в 2020 году 377,8 млн. руб, которые область получила из федерального бюджета, в рамках нацпроекта снова вернутся.

Под них объекты определены, и финансирование уже запланировано. Эти средства будут обязательно использованы.

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