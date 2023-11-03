Волонтёры Рязанской НПК и молодёжных организаций провели акцию «Покорми зубра»

Волонтёры РНПК (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») совместно с активной молодёжью Рязани провели в Окском биосферном заповеднике акцию «Покорми зубра». К акции присоединились активисты детской общественной экологической организации «Хозяин Мещеры», а также Российского движения детей и молодёжи «Движение первых».

Окский заповедник участвует в международной программе, направленной на восстановление численности кавказско-беловежских зубров. Животное числится в Красной книге, кроме того, это единственный из дошедших до наших дней видов диких быков Европы. Сотрудники Окского заповедника выполняют задачу по сохранению популяции зубров.

Волонтёры передали для зубров 1,5 тонны кормов, которые предоставила РНПК. В заповедник привезли яблоки, морковь, картофель и капусту — всё это составляет рацион животных. Волонтёры приняли участие в уходе за зубрами, узнали много нового о повадках и условиях содержания лесных исполинов.

Активистов также пригласили на экскурсию в Музей природы заповедника. Там представлено более 180 экземпляров уникальной фауны Мещеры. О животном мире заповедника гости смогли узнать благодаря диорамам и аудиозаписям голосов зверей и птиц.

РНПК поддерживает инициативы юных волонтеров-экологов «Хозяин Мещеры» с 2011 года. Совместно удалось провести более 150 мероприятий, направленных на экологическое воспитание школьников, познание окружающего мира и истории региона. Также в этом году сотрудники РНПК совместно с участниками «Движения первых» высадили 135 саженцев лиственных деревьев в рязанском микрорайоне Дашково-Песочня, а также провели субботник в парке мемориального музея П.П. Семёнова-Тян-Шанского.