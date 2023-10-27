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Волонтёры Рязанской НПК и активная молодёжь провели субботник в музее-усадьбе Семёнова-Тян-Шанского

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Волонтёры Рязанской НПК (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») провели субботник в парке мемориального музея П. П. Семенова-Тян-Шанского в деревне Гремячка. Присоединилась к акции активная молодёжь — представители экологической организации «Хозяин Мещеры» из школы №47 и участники «Движения первых».

Активисты убрали на территории усадьбы опавшую листву и подготовили растения к холодам. Затем для школьников прошла экскурсия по музейным залам. В экспозиции усадьбы Семёнова-Тян-Шанскогоп редставлены подлинные вещи выдающегося путешественника и географа, уникальные труды и научная литература.

Рязанский нефтезавод с 2011 года поддерживает инициативы юных экологов из организации «Хозяин леса». Совместно сотрудникам РНПК и школьникам удалось провести более 150 мероприятий.  А вместе с волонтёрами «Движения первых» нефтезаводчане высадили 135 саженцев лиственных деревьев в самом густонаселенном районе Рязани – Дашково-Песочне. 

Волонтёры Рязанской НПК и активная молодёжь провели субботник в музее-усадьбе Семёнова-Тян-Шанского
Волонтёры Рязанской НПК и активная молодёжь провели субботник в музее-усадьбе Семёнова-Тян-Шанского
Волонтёры Рязанской НПК и активная молодёжь провели субботник в музее-усадьбе Семёнова-Тян-Шанского
Волонтёры Рязанской НПК и активная молодёжь провели субботник в музее-усадьбе Семёнова-Тян-Шанского
Волонтёры Рязанской НПК и активная молодёжь провели субботник в музее-усадьбе Семёнова-Тян-Шанского

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