Волонтёры провели для рязанских школьников антинаркотическую викторину «Своя игра»

В рамках антинаркотического месячника «Вместе против наркотиков!» волонтёры провели интеллектуальную викторину для учащихся. Мероприятие прошло в школе-интернате им. Героя Советского Союза, национального Героя Италии Ф.А. Полетаева.

Викторину для учащихся 8 и 9 классов подготовили волонтёры Центра профилактики асоциальных явлений среди молодёжи «Мой выбор», – отмечается на сайте администрации Рязани.

Задача игры – первичная профилактика потребления наркотических средств и психотропных веществ среди учеников, а также пропаганда здорового образа жизни.

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