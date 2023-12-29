Волонтёры из Рязанской области отправились в ЛНР для помощи в больницах. Среди них – активисты из Рязани и Сасовского района, которые едут на Донбасс уже не в первый раз.

Две недели добровольцы будут помогать медикам в одном из госпиталей ЛНР, где проходят лечение раненые бойцы СВО, передает правительство Рязанской области.

В ЛНР волонтёры везут и гуманитарную помощь: тёплые вещи для бойцов, медицинские принадлежности, средства реабилитации и продукты питания.

Всего за 2023 год на Донбассе побывали более 50 человек из Рязанской области, некоторые ездили с волонтёрскими миссиями не один раз.