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Четверг, 27 апреля, 2023

Волонтёры из Рязани и других регионов будут обмениваться опытом

Фото с сайта администрации Рязани
Фото с сайта администрации Рязани

26 апреля в Рязани открылся «Добро.Центр». Мероприятие прошло в отделении «Добро» МБУДО «Центр детского творчества «Феникс». Собравшихся приветствовали мэр города Елена Сорокина, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова и начальник управления регионального развития Ассоциации волонтёрских центров Кристина Канская.

Елена Сорокина: «Спасибо вам за ваши искренние порывы, за ваши добрые дела. Благодаря вам неравнодушие, бескорыстие и внимательность к окружающим становятся нормой нашей жизни»

В ближайшее время добровольцам предстоит поучаствовать в праздновании 78-й годовщины Победы, в адресных поздравлениях ветеранов и слёте волонтёров патриотической направленности «Наследники Победы».

Участники центра рассказали о планах разместить граффити с призывом к добрым делам на фасаде здания Центра. Кроме того, планируется развивать программу мобильности по обмену опытом между волонтёрами из других регионов.

Сейчас Рязанский городской волонтёрский центр объединяет свыше 7 тысяч добровольцев, реализует больше 50 социальных акций. В новом статусе центр продолжит свою деятельность и расширит свои возможности, став местом общественного развития и гражданской активности.

Волонтёры из Рязани и других регионов будут обмениваться опытом
Волонтёры из Рязани и других регионов будут обмениваться опытом
Волонтёры из Рязани и других регионов будут обмениваться опытом
Волонтёры из Рязани и других регионов будут обмениваться опытом
Волонтёры из Рязани и других регионов будут обмениваться опытом

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