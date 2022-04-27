Волонтёр рассказал о поисках пропавшего в Касимове пенсионера

Группа поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» опубликовала рассказ волонтёра, принимавшего участие в поисках пропавшего в Касимове пенсионера.

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Суббота. Весь день под машиной. Руки в масле. Одежда, волосы и настроение — тоже. К вечеру ещё и похолодало. Но дома ждут ужин и любимая женщина. Всё не так плохо.

Привычное «пилик». Алерт. Дедушка, Касимовский район, возможно лес.

А дома ждёт ужин…

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Советуюсь со своей второй половинкой. Решаем на поиск ехать вместе. Собираемся почти час. Часть экипировки в стирке, летние берцы — в шкафу, а навигатор и компаса́ лежат где-то на полках. Сезон лесных поисков ожидался через месяц…

Наконец мы в машине. Едем за оборудкой и ориентировками. Попутно получаем указания от координатора. Нас — один экипаж из Рязани, пять человек. Ещё два волонтёра ждут на месте. А также одна машина коллег из Салюса уже в пути.

Едем. Уже за городом узнаю, что вслед за нами выехал ещё один экипаж. Созваниваемся, договариваемся о месте встречи.

Человек.

Идёт по обочине.

Вокруг лес и ночь.

По инерции пролетаем мимо. Разворачиваемся, спрашиваем нужна ли помощь. Узнаём, что идёт домой и до деревни пятьсот метров. Просит подвезти. Но нам некуда. Машина битком. Передаем на другой экипаж и едем дальше.

На место сбора приезжаем уже за полночь. Созваниваюсь с родственниками дедушки, оставляю им ориентировки и прошу поклеить в районе пропажи. Сами одеваемся в лесную одежду.

Из прозвона, опроса родственников и уточнений полиции складывается два направления для поиска. Два лесных массива. Необходимо отработать оба. Наиболее вероятную версию уже проверяют Салюс. Звоню им и узнаю, что место поиска затоплено разлившимися ручьями. Отправляю одну группу в тот же лес, но с другой точки входа. Чем чёрт не шутит? Ещё одна группа уезжает во второй лес. И третья — курсирует по дорогам между населёнными пунктами.

Сеть ловит очень плохо. Радиосвязь до всех тоже не пробивает. Это сильно затрудняет обмен информацией и координацию групп. Время от времени приходят смс о пропущенных звонках. среди прочего одно с номером заявительницы.

Перезваниваю.

На том конце отвечает взволнованный, радостный голос. «Нашли. Нашли его. В лесу был». На этом месте связь снова пропадает.

Улыбаюсь. Напряжение, что было во время поиска прошло. Дедушка найден. ЖИВ.

Теперь можно домой.