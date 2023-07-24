Волонтёр из Скопинского района вернулась из Луганска

Волонтёр из Скопинского района Рязанской области Ирина Жердева вернулась из Луганска. Об этом сообщили в районной администрации.

Ирина Викторовна работала в 39-м отдельном медицинском отряде ВДВ, где выполняла специальные задачи по оказанию медицинской помощи раненым бойцам.

В Луганске Ирине Жердевой вручили благодарственное письмо за поддержку и участие в оказании помощи, а также выразили признательность за чуткое и внимательное отношение к раненым, за усердие, инициативу и за искренние, добрые и теплые отношения в коллективе.