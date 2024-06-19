Волонтеры Рязанской НПК провели для активистов «Движения Первых» исследовательскую экспедицию в Окский заповедник

Участники молодежного «Движения Первых» вместе с сотрудниками Рязанской нефтеперерабатывающей компании отправились в экологическую экспедицию в Окский заповедник. Поход состоялся в рамках Всероссийского чемпионата «Безграничные экспедиции».

Сотрудники заповедника и педагог-инструктор научили ребят определять время по солнцу, направление и скорость ветра. Юннаты вели полевые наблюдения, описывали встречающиеся биотопы и преобладающий тип леса, изменение погодных факторов в зависимости от рельефа. А еще школьники собрали образцы воды рек Оки и Старицы и поверхностных почв, которые передали для дальнейшего анализа в исследовательскую лабораторию. Для ребят это оказался уникальный опыт самостоятельных исследовательских работ.

Полученные знания лягут в основу исследовательской работы школьников, защита которой состоится в рамках чемпионата «Безграничные экспедиции». В случае победы научно-экологический отряд рязанских школьников отправится в экспедицию в заповедник федерального значения.

РНПК поддерживает проекты общественных молодежных организаций, чтобы помочь в формировании у подрастающего поколения экологической культуры, интереса к изыскательской деятельности, воспитание патриотизма.

Ранее Рязанская НПК уже проводила экологические мероприятия совместно с участниками «Движения Первых». В 2023 году волонтеры высадили 135 саженцев лиственных деревьев в Рязани, провели субботник в парке мемориального музея П.П. Семенова-Тян-Шанского в Милославском районе Рязанской области, организовали уход за зубрами в Окском государственном природном биосферном заповеднике.

Справка:

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» — крупнейший НПЗ НК «Роснефть». Завод производит широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов, включая экологичные бензины «Евро 6», Pulsar 100 и др.

Окский государственный природный биосферный заповедник – один из старейших в России, входит в Международную систему биосферных резерватов. Образован в 1935 году для сохранения природного комплекса Мещеры.

В заповеднике действуют два питомника: зубров и журавлей. За годы деятельности питомники вырастили более 300 зубров и более 500 журавлей, выпущенных по всему миру.