Волонтеры рассказали, как проходили поиски 84-летней пенсионерки в Клепиковском районе

Волонтеры рассказали о поисках 84-летней пенсионерки в Клепиковском районе. Подробности сообщил отряд Salus Рязанского медицинского университета.

В ночь с 11 на 12 сентября экипаж АНО «Аварийно-спасательный центр «Салюс» отправился на поиски Ларисы Ждановой 1941 года рождения. В поисково-спасательной операции участвовали Кинологический отряд «ПОИСК-62» | Рязань, добровольцы ПСО «Мещера» и ДПСО «ЛизаАлерт» Рязанской области.

Женщину удалось найти 13 сентября живой.

Другой пропавший в Клепиковском районе, 69-летний Сергей Васильев, погиб. Мужчину искали волонтеры из нескольких регионов. В региональном СК по факту обнаружения трупа мужчины проводится доследственная проверка. Признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено.