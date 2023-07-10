Волонтеры Московской железной дороги помогли в благоустройстве усадьбы фон Дервиза в Старожилово 

Волонтеры Московской железной дороги приняли участие в благоустройстве усадьбы фон Дервиза в Старожилово, которая является памятником архитектуры федерального значения. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Железнодорожники помогли очистить территорию от мусора и сорной растительности, провели опилку кустарников и сухих деревьев, скосили траву, сформировали аллею из лип. Основные работы проходили вокруг жилого дома и водонапорной башни архитектурного комплекса.

Усадьба конца 19 века связана с именем известного предпринимателя, строителя Московско-Рязанской железной дороги Павла Григорьевича фон Дервиза. Имением владел его сын, а проектировщиком выступил архитектор Федор Шехтель, который работал также над реконструкцией здания Ярославского вокзала в Москве.