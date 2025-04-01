Волонтер из Спасского района зарегистрирован кандидатом предварительного голосования «Единой России»

Рязанский областной организационный комитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты Рязанской областной Думы зарегистрировал Николая Медведкова 31 марта.
Николай Медведков – депутат Совета депутатов Ижевского сельского поселения, имеет два высших образования. Работает директором музея К.Э. Циолковского в с. Ижевское. Является членом партии «Единая Россия».
Ведет активную волонтерскую деятельность. В составе гуманитарной миссии «Единой России» оказывает помощь медикам и раненым бойцам в военных госпиталях на территории Луганской народной республики и Курской области.
Регистрация кандидатов продлится до 24 апреля включительно. Желающие принять участие в партийной процедуре по выборам депутатов Рязанской областной Думы могут подать документы в организационный комитет по адресу: г. Рязань, ул. Горького, д. 49А, в будние дни с 09.00 до 17.00 без перерыва на обед или онлайн на сайте pg.er.ru.