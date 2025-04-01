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Фото: Единая Россия
Фото: Единая Россия
Власть и политика

Волонтер из Спасского района зарегистрирован кандидатом предварительного голосования «Единой России»

Анастасия Мериакри

Рязанский областной организационный комитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты Рязанской областной Думы зарегистрировал Николая Медведкова 31 марта.

Николай Медведков – депутат Совета депутатов Ижевского сельского поселения, имеет два высших образования. Работает директором музея К.Э. Циолковского в с. Ижевское. Является членом партии «Единая Россия».

Ведет активную волонтерскую деятельность. В составе гуманитарной миссии «Единой России» оказывает помощь медикам и раненым бойцам в военных госпиталях на территории Луганской народной республики и Курской области.

«Жители сельских территорий мало знают о программах и проектах, которые реализуют «Единая Россия», Правительство РФ по поручению Президента России Владимира Путина. Эту информацию обязательно нужно доносить до каждого жителя – от мегаполиса до отдаленных уголков и маленьких населенных пунктов. Надеюсь, что люди поддержат мою кандидатуру», – отметил Николай Медведков.

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Регистрация кандидатов продлится до 24 апреля включительно. Желающие принять участие в партийной процедуре по выборам депутатов Рязанской областной Думы могут подать документы в организационный комитет по адресу: г. Рязань, ул. Горького, д. 49А, в будние дни с 09.00 до 17.00 без перерыва на обед или онлайн на сайте pg.er.ru.

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