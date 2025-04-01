Волонтер из Спасского района зарегистрирован кандидатом предварительного голосования «Единой России»

Рязанский областной организационный комитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты Рязанской областной Думы зарегистрировал Николая Медведкова 31 марта.

Николай Медведков – депутат Совета депутатов Ижевского сельского поселения, имеет два высших образования. Работает директором музея К.Э. Циолковского в с. Ижевское. Является членом партии «Единая Россия».

Ведет активную волонтерскую деятельность. В составе гуманитарной миссии «Единой России» оказывает помощь медикам и раненым бойцам в военных госпиталях на территории Луганской народной республики и Курской области.

«Жители сельских территорий мало знают о программах и проектах, которые реализуют «Единая Россия», Правительство РФ по поручению Президента России Владимира Путина. Эту информацию обязательно нужно доносить до каждого жителя – от мегаполиса до отдаленных уголков и маленьких населенных пунктов. Надеюсь, что люди поддержат мою кандидатуру», – отметил Николай Медведков. Реклама

Регистрация кандидатов продлится до 24 апреля включительно. Желающие принять участие в партийной процедуре по выборам депутатов Рязанской областной Думы могут подать документы в организационный комитет по адресу: г. Рязань, ул. Горького, д. 49А, в будние дни с 09.00 до 17.00 без перерыва на обед или онлайн на сайте pg.er.ru.