Пятница, 13 октября, 2023
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Володина рассказала о необычном влиянии трина Марса с Сатурном

7info7

Популярный астролог Василиса Володина опубликовала в своём telegram-канале астрологический прогноз на 13 октября.

По её словам, трин Марса с Сатурном благоприятствует управленцам и трудягам. Повышается выносливость, мы способны выдержать нагрузки, о которых еще пару дней назад и подумать не могли. Интенсивная деятельность не выматывает, а наоборот лишь добавляет сил.

Небывало устойчивой становится психика: мы легче обычно справляемся со стрессом, устойчивы к психологическому давлению и манипуляциями. В связи с этим Володина советует выбирать задачи посложнее.

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