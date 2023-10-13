Володина рассказала о необычном влиянии трина Марса с Сатурном

Популярный астролог Василиса Володина опубликовала в своём telegram-канале астрологический прогноз на 13 октября.

По её словам, трин Марса с Сатурном благоприятствует управленцам и трудягам. Повышается выносливость, мы способны выдержать нагрузки, о которых еще пару дней назад и подумать не могли. Интенсивная деятельность не выматывает, а наоборот лишь добавляет сил.

Небывало устойчивой становится психика: мы легче обычно справляемся со стрессом, устойчивы к психологическому давлению и манипуляциями. В связи с этим Володина советует выбирать задачи посложнее.