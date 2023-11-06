Володина рассказала, как разворот Сатурна повлияет на два знака зодиака

Популярный астролог Василиса Володина сообщает: 6 ноября планета Сатурн приступает к развороту в прямое движение. Это событие — далеко не одного дня, поэтому влияние его будет длительным и ощутимым.

В своём telegram-канале Володина пишет: кто-из знаков зодиака начал ощущать транзит Сатурна задолго до его начала. Особенно начал он влиять на Рыб третьей декады февраля и Дев конца августа.

— Ограничения, тяжёлые испытания трудом и одиночеством отступают. Свет в конце тоннеля мерцает все ярче. Тех, кто сумел идти вопреки, судьба непременно вознаградит. В первую очередь социальными успехами: продвижением по службе, укреплением вашего положения в профессии. Появляется ощущение внутренней опоры, — обращает внимание Володина представителей перечисленных знаков.

Есть у астролога новости и для всех нас. Уже у ближайшее время мы увидим намёки на новые законы о регулировании медиа сферы, деятельности психологов, эзотериков, блогеров.