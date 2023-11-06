Володина рассказала, как разворот Сатурна повлияет на два знака зодиака

Популярный астролог Василиса Володина сообщает: 6 ноября планета Сатурн приступает к развороту в прямое движение. Это событие — далеко не одного дня, поэтому влияние его будет длительным и ощутимым.
В своём telegram-канале Володина пишет: кто-из знаков зодиака начал ощущать транзит Сатурна задолго до его начала. Особенно начал он влиять на Рыб третьей декады февраля и Дев конца августа.
Есть у астролога новости и для всех нас. Уже у ближайшее время мы увидим намёки на новые законы о регулировании медиа сферы, деятельности психологов, эзотериков, блогеров.