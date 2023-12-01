Пятница, 1 декабря, 2023
На главнуюНовости мира

Володина рассказала, чем обернётся переход Меркурия в Козерог

7info7
Фото с сайта Pixabay.com
spot_img

Первый день зимы, 1 декабря, связан с тем, что планета Меркурий переходит в знак Козерога. Как это повлияет на людей, рассказала популярный астролог Василиса Володина в своём telegram-канале.

Переход Меркурия в Козерог структурирует мысли и речь, помогает достигать практических результатов и продвигаться в социуме через общение, тексты, любые задачи, где требуется собрать и проанализировать информацию. Это, по мнению Володиной, чудесный период для проработки резюме и собеседований, особенно если у вас есть конкретные достижения в формате «было/стало в результате моей работы».

— Логика также сильна, если необходимо аргументированно доказать свою позицию. А вот юмор в это время собеседник может счесть неуместным, поэтому шутим с друзьями, а с коллегами выдаем сухую суть, — предупреждает астролог.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах