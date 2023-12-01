Володина рассказала, чем обернётся переход Меркурия в Козерог

Первый день зимы, 1 декабря, связан с тем, что планета Меркурий переходит в знак Козерога. Как это повлияет на людей, рассказала популярный астролог Василиса Володина в своём telegram-канале.

Переход Меркурия в Козерог структурирует мысли и речь, помогает достигать практических результатов и продвигаться в социуме через общение, тексты, любые задачи, где требуется собрать и проанализировать информацию. Это, по мнению Володиной, чудесный период для проработки резюме и собеседований, особенно если у вас есть конкретные достижения в формате «было/стало в результате моей работы».

— Логика также сильна, если необходимо аргументированно доказать свою позицию. А вот юмор в это время собеседник может счесть неуместным, поэтому шутим с друзьями, а с коллегами выдаем сухую суть, — предупреждает астролог.