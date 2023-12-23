Володина объяснила, почему «слеп» Меркурий в знаке Стрельца

Популярный астролог Василиса Володина в своём telegram-канале представила прогноз на субботу, 23 декабря.

Меркурий в Стрельце слеп к тому, что рядом в поисках высших смыслов. В этом время мы чаще обычного задаём себе вопрос «зачем?», даже в обыденном. Склонность проповедовать, агитировать или поучать заметна в речи ярче, чем обычно. Профессионалы в этих в сферах пребывают в своей лучшей форме. Если вам необходимо ярко и безапелляционно выступить, защитить идею, проект — чудесно.

А ещё это хорошее время для возобновления изучения иностранного языка и путешествий в дальние страны. Особенно если вы там уже были, но как-то не разглядели.