Володин: зерновая сделка не работает, лишь 2,51% продовольствия досталось беднейшим странам

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал пост, в котором рассказал о состоянии зерновой сделки.

Сегодня зерновая сделка не работает.

Лишь 2,51% продовольствия досталось беднейшим странам.

Кроме того, не выполняются обязательства перед Россией по сельскохозяйственному экспорту.

Гуманитарный коридор регулярно используется для прикрытия террористических атак киевского режима: в октябре, а затем в марте и апреле беспилотные катера пытались атаковать Черноморский флот и гражданскую инфраструктуру.

Нельзя исключать, что теракт на Крымском мосту был совершён вновь под прикрытием зернового коридора безопасности.

Будем требовать от парламентов других государств недопустимости использования зерновой сделки для террористических атак.

Зеленский и спонсоры киевского режима ответственны за гибель мирных жителей.

Жертвой теракта стала семья из Белгородской области: родители погибли, девочка в больнице.

Поддерживаем прекращение зерновой сделки в этих условиях.

Её возобновление возможно лишь при выполнении обязательств перед Россией и неиспользовании зернового коридора для террористических атак.