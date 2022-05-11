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Среда, 11 мая, 2022

Володин: Вашингтон хочет устроить голодомор на Украине.

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Володин: Вашингтон хочет устроить голодомор на Украине.

7info
Вячеслав Володин, фото пресс-служб Госдумы.
Вячеслав Володин, фото пресс-служб Госдумы.

Вашингтон хочет устроить голодомор на Украине. Об этом написал в телеграм-канале председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. 

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Политик напомнил основные действия США за последние дни. 

США ищут пути вывоза зерна с Украины. Байден заявил, что это нужно, «чтобы снизить цены» на ресурс.

Вашингтон загнал Украину в долговые обязательства: 40 млрд долларов выделяется на ленд-лиз — поставку Киеву вооружений и другой помощи с отсрочкой оплаты.

Украину закредитовывают все больше и больше, но это никак не влияет на развитие страны, повышение благосостояния граждан. Наоборот, Вашингтон затягивает военные действия на территории Украины — по этой причине её жители не могут вернуться к привычной мирной жизни.

Вместо реальной помощи — забирают самое необходимое, фактически устраивая продразвёрстку. Запасы зерна необходимы самим украинцам, чтобы прожить до нового урожая.

В Вашингтоне не верят в победу Киева.

Думают, как поскорее вернуть деньги, устраивая на Украине голодомор.

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