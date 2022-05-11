США ищут пути вывоза зерна с Украины. Байден заявил, что это нужно, «чтобы снизить цены» на ресурс.

Вашингтон загнал Украину в долговые обязательства: 40 млрд долларов выделяется на ленд-лиз — поставку Киеву вооружений и другой помощи с отсрочкой оплаты.

Украину закредитовывают все больше и больше, но это никак не влияет на развитие страны, повышение благосостояния граждан. Наоборот, Вашингтон затягивает военные действия на территории Украины — по этой причине её жители не могут вернуться к привычной мирной жизни.

Вместо реальной помощи — забирают самое необходимое, фактически устраивая продразвёрстку. Запасы зерна необходимы самим украинцам, чтобы прожить до нового урожая.

В Вашингтоне не верят в победу Киева.

Думают, как поскорее вернуть деньги, устраивая на Украине голодомор.