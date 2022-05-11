Володин: Вашингтон хочет устроить голодомор на Украине.

Вашингтон хочет устроить голодомор на Украине. Об этом написал в телеграм-канале председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
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Политик напомнил основные действия США за последние дни.
Вашингтон хочет устроить голодомор на Украине. Об этом написал в телеграм-канале председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Политик напомнил основные действия США за последние дни.
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