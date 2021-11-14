Володин уточнил, кого не будут штрафовать за езду без техосмотра

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале уточнил, кого не будут штрафовать за езду без техосмотра.

Политик напомнил, что парламент РФ на прошлой неделе принял в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра. Новые правила вступят в силу с 1 марта 2022 года. Они коснутся почти 50 миллионов легковых автомобилей и мотоциклов.

В то же время ТО будет необходим такси, автобусам, грузовикам, коммерческому и служебному транспорту. Их водителей за езду без диагностической карты будут штрафовать на 2 тысячи рублей.

На остальных, по словам Володина, штраф распространяться не должен.

Председатель поручил профильным комитетам Госдумы уточнить положения статьи 12.5 КоАП, чтобы не было двусмысленности в трактовках.