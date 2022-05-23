Володин: Санкции против России ударили по их инициаторам

Санкции против России ударили по их инициаторам, написал 23 мая председатель Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.

Если посмотреть на стоимость бензина, рост её составил:

в Австралии — 30,3%,

в США — 27,6%,

в Канаде — 22,2%,

в странах Евросоюза — 19,3%.

Такого скачка цен в этих странах не было с момента энергетического кризиса 70-х годов.

Ответственность за рост цен прежде всего лежит на Президенте США Байдене, а также на главах ряда европейских государств.

Что касается нашей страны, вред, который нанесли санкции экономике России, недружественным государствам придётся компенсировать.