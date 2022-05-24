Из выделенных США 40 миллиардов долларов Украина получит только 15%, написал утром 24 мая председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

По словам политика, 35% денег пойдут на нужды армии США, 45,2% планируется потратить также не на Украину, а на «другие страны».

Расходы на беженцев, возобновление работы посольства Соединённых штатов на территории Украины, различные виды дипломатической поддержки составят 4,8% от $40 млрд.

Оставшиеся 15% суммы и получит Украина. При этом, по мнению Володина, выплачивать все 40 миллиардов долга придётся именно украинцам.

— Именно по этой причине из Украины забирают последние ресурсы, как это происходит сегодня с зерном, — написал спикер Госдумы.

Володин уверен, что Вашингтон и Брюссель не собираются реально помогать Украине — страна используется для борьбы до последнего жителя против России.